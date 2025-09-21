Adrian Cheng Resmi Meluncurkan ALMAD Group

jpnn.com, JAKARTA - ALMAD Group (Group) resmi diluncurkan sebagai upaya untuk memanfaatkan peluang masa depan di sembilan paradigma transformasi baru-baru ini.

Didirikan oleh pengusaha ternama Adrian Cheng, ALMAD secara strategis bakal berinvestasi di ruang digital dan pasar yang sedang berkembang, termasuk di Tiongkok Daratan, negara-negara ASEAN, Timur Tengah dan sekitarnya.

Pendiri dan Ketua Eksekutif ALMAD Group, Adrian Cheng mengatakan saat ini masyarakat hidup di era perubahan mendalam dalam ekonomi global, di mana batas-batas baru muncul dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Dari pemikiran dua tahun yang lalu, kami telah bertekad untuk membangun ALMAD Group sebagai sebuah gerakan yang mendorong pergeseran ini, berinvestasi dalam industri - transformasi di pasar yang berkembang seperti ASEAN dan Timur Tengah, sambil maju secara global dalam aset digital dan industri budaya," kata Adrian Cheng.

Dia menjelaskan ALMAD bakal berinvestasi di industri transformasi budaya, hiburan, olahraga, media, perawatan kesehatan, manajemen komersial, dan pariwisata budaya di pasar-pasar berkembang yang terpilih. Memecahkan batasan dalam aset digital dan virtual. Mengglobalisasi K11 melalui AC cultural ecosystem.

"Misi kami jelas yaitu untuk membangun apa yang dibutuhkan generasi berikutnya dan membentuk ekonomi masa depan yang penuh dengan kemungkinan,” lanjut Adrian Cheng.

Berinvestasi dalam Industri Transformatif di Pasar Berkembang

Berkantor pusat di Hong Kong, ALMAD Group berusaha menjadi platform global ikonik di pusat internasional dan memberikan pertumbuhan jangka panjang dengan jejaknya di seluruh dunia. Prioritas industri transformatifnya mencakup budaya, hiburan, olahraga, media, perawatan kesehatan, manajemen komersial, dan pariwisata budaya.