Adrian James Campbell Lakukan Restrukturisasi, Begini Pengembangan Marina Bay Lombok
jpnn.com, JAKARTA - Pendiri dan tokoh utama di balik kesuksesan awal Marina Bay Lombok melalui Marina Bay Investment, Adrian James Campbell dikabarkan melakukan restrukturisasi manajemen.
Menurut Hendarman Law Firm (HLF) selaku konsultan hukum Adrian James Campbell, keputusan kliennya untuk mengurangi keterlibatannya di Marina Bay Investment merupakan langkah strategis dan berbasis integritas.
Dalam keterangannya, keputusan itu diambil untuk memastikan seluruh kegiatan pengembangan di Lombok tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dia mengatakan Adrian James Campbell tetap berkomitmen terhadap visi jangka panjangnya untuk menciptakan kawasan pengembangan yang berkelanjutan, beretika, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Melalui PT Marina Bay Group, Adrian masih tercatat sebagai pemegang saham sah di Marina Bay Investment. Berdasarkan perjanjian yang ada, saham tersebut baru akan beralih sepenuhnya kepada Jamie McIntyre dan/atau afiliasinya setelah seluruh persyaratan peralihan terpenuhi secara hukum,” kata Kuasa Hukum Hendarman Law Firm (HLF) dalam keterangan resminya, Rabu (12/10).
Kuasa Hukum Hendarman Law Firm (HLF) menambahkan meskipun telah mengundurkan diri dari jabatan Komisaris pada 24 Oktober 2025, Adrian tetap terlibat dalan proyek itu melalui Kinnara Ltd.
Kinnara Ltd sendiri perusahaan afiliasi yang memiliki perjanjian resmi dalam bidang pemasaran dan pengembangan proyek Marina Bay City.
"Keputusan Adrian James Campbell untuk melakukan restrukturisasi partisipasinya bukanlah langkah mundur, melainkan sebuah reposisi strategis," lanjut keterangan tersebut.
