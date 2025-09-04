menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Adrian Wibowo Belum Bisa Perkuat Timnas Indonesia, Ini Alasannya

Adrian Wibowo Belum Bisa Perkuat Timnas Indonesia, Ini Alasannya

Adrian Wibowo Belum Bisa Perkuat Timnas Indonesia, Ini Alasannya
Adrian Wibowo saat membela Los Angeles FC. Foto: Instagram/awibowowo77

jpnn.com - Harapan publik untuk melihat debut Adrian Wibowo bersama Timnas Indonesia harus tertunda.

Pemain Los Angeles FC itu dipastikan belum bisa tampil dalam laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Kabar tersebut disampaikan oleh Manajer Timnas Indonesia Sumardji. Menurutnya, proses administrasi Adrian masih belum rampung sehingga ia belum bisa diturunkan.

"Belum, Adrian belum (bisa bermain, red)," ujar Sumardji singkat.

Dia kemudian menjelaskan bahwa proses Adrian Wibowo menjadi warga negara Indonesia mirip dengan Elkan Baggott.

Pasalnya salah satu orang tua Adrian masih berstatus WNI. Namun, ada kendala pada dokumen sang pemain.

"Paspornya kemungkinan sudah kedaluwarsa, jadi sekarang prosesnya adalah menghidupkan kembali paspor itu."

"Kalau sudah aktif, otomatis Adrian bisa menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia," terang Sumardji.

