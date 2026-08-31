Adu Akting dengan Yasamin Jasem di Film Ghosthing, Baskara Mahendra Ungkap soal Chemistry

jpnn.com - JAKARTA - Aktor Baskara Mahendra membintangi film horor komedi berjudul Ghosthing.

Dalam film garapan Arie Aziz itu, dia beradu akting dengan Yasamin Jasem.

Baskara mengaku tak kesulitan membangun chemistry dengan lawan mainnya tersebut, terlebih karena lingkaran pertemanan mereka yang tidak jauh berbeda.

"Kayaknya kalau bangun chemistry enggak susah karena teman-teman kami masih hampir sama begitu," ujar Baskara di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (30/8).

Dia pun tak merasa kesulitan ketika harus berdiskusi soal adegan-adegan yang harus mereka lakoni di film tersebut.

Pasalnya, hubungan yang terjalin antara karakter yang dilakoni oleh Baskara dan Yasamin dalam cerita melibatkan dinamika yang tidak biasa antara entitas gaib dan manusia.

"Jadi, saat ketemu juga kayak banyak banget, kami ketemu juga sama teman-teman kami juga, akhirnya enggak cuma ngobrol berdua doang untuk ngomongin filmnya supaya kami saling kenal juga dan saling nyaman juga untuk memerankan adegan-adegan dua orang berteman," ujar Baskara.

"Apalagi karakter yang mungkin lucunya juga karakter setan sama manusia di sini kan kami tidak bisa bersentuhan begitu ceritanya. Jadi, itu juga kayak jadi sesuatu yang lucu dan buat kami juga jadi challenge yang baru juga kali ya," imbuhnya.