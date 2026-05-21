Adu Kuat Persib dan Borneo FC Berlanjut di Nominasi Super League
jpnn.com - Kompetisi BRI Super League 2025/26 memasuki fase akhir dengan tensi yang makin meningkat.
Dua klub masih memiliki peluang untuk menjadi juara, yakni Persib Bandung dan Borneo FC.
Dengan satu pertandingan tersisa, Persib selaku pemimpin klasemen hanya unggul dua angka dari Borneo FC yang duduk di posisi kedua.
Namun, tidak hanya perebutan gelar juara yang masih terbuka, tetapi juga daftar penghargaan individu ikut memicu perhatian besar dari publik sepak bola nasional.
I.League selaku operator liga telah mengumumkan nama-nama yang masuk dalam nominasi penghargaan musim ini. Kategori yang diperebutkan ialah Best Player, Best Young Player, Best Goalkeeper, Best Coach, hingga Best Goal.
Para kandidat dipilih berdasarkan performa konsisten dan kontribusi besar sepanjang musim.
Direktur Utama I.League Ferry Paulus menilai musim ini berjalan sangat kompetitif hingga pekan terakhir.
"Persaingan sangat ketat, bukan hanya di klasemen, tetapi juga di level individu. Banyak pemain dan pelatih tampil konsisten dan layak diapresiasi," ucapnya.
Persib Bandung dan Borneo FC tak hanya bersaing di klasemen, tetapi juga mendominasi daftar nominasi penghargaan Super League 2025/26.
