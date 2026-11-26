jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah menyelidiki laporan dugaan tindak pidana terkait penerbitan surat keputusan (SK) etik dan penolakan Sertifikat Kompetensi (Serkom) Kardiologi Intervensi (KT).

Laporan yang dilayangkan Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) ini menyeret Ketua Dewan Etik PERKI dr. Muhammad Munawar, Sp.JP(K) sebagai Terlapor 1 dan Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah (JPD) Dr. dr. Renan Sukmawan, Sp.JP(K) sebagai Terlapor 2.

Kuasa hukum pelapor, Lucas, S.H., C.N. dari Lucas, S.H. & Partners menjelaskan bahwa proses penyelidikan berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tanggal 26 Juni 2026. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 23 Oktober 2026, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi, termasuk Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

"Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Ketua Kolegium JPD juga dijadwalkan untuk dimintai keterangan oleh penyelidik," ujar Lucas dalam keterangannya.

Persoalkan SK Dewan Etik

Lucas menerangkan pokok dugaan berpusat pada penerbitan SK Dewan Etik PERKI Nomor 002/SK/DE PERKI/I/2026 yang mencantumkan adanya pengaduan dari enam pasien.

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SK tersebut kemudian dijadikan satu-satunya dasar oleh Ketua Kolegium JPD untuk menolak penerbitan Serkom KT milik Prof. Dasaad, serta diajukan sebagai alat bukti dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Mei 2026.

Tim hukum menyoroti keabsahan aduan dalam SK tersebut. Menurut Lucas, pihaknya tidak pernah menyebut keenam orang tersebut fiktif karena mereka memang pasien kliennya. Namun, tim hukum mempersoalkan klaim aduan yang dinilai tidak pernah ada.