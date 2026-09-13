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Aduh, Harga Sejumlah Perangkat Apple Meroket Seusai iPhone 18 Pro Dirilis, Ini Daftarnya

Aduh, Harga Sejumlah Perangkat Apple Meroket Seusai iPhone 18 Pro Dirilis, Ini Daftarnya
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Apple akhirnya merilis iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max kepada publik pada Kamis (10/9). Foto: Apple

jpnn.com - Apple resmi meluncurkan iPhone 18 Pro series kepada publik beberapa hari lalu.

Kehadiran generasi baru iPhone 17 itu memberikan dampak terhadap sejumlah perangkat lainnya.

Sebab, Apple bakal menaikkan harga iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, dan iPhone 16 tidak lama setelah seri iPhone 18 dirilis.

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Gizmochina pada Jumat (11/9), melaporkan harga iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, dan iPhone 16 masing-masing naik sekitar 100 dolar AS (sekitar Rp 1,7 juta) di Amerika Serikat.

Di pasar Amerika Serikat, harga iPhone 17 naik jadi 899 dolar AS (sekira Rp15,8 juta), iPhone 17e jadi 699 dolar AS (sekitar Rp12,3 juta), iPhone Air jadi 1.099 dolar AS (sekira Rp19,3 juta), dan iPhone 16 varian 128GB menjadi 799 dolar AS (sekitar Rp17 juta).

Kenaikan harga juga terjadi di pasar India. iPhone 17 dipasarkan dengan harga awal 99.900 rupee (sekitar Rp18,4 juta), iPhone Air dijual 149.900 rupee (sekira Rp27,6 juta), iPhone 17e dipasarkan seharga 79.900 rupee (sekitar Rp14,7 juta), dan iPhone 16 dijual mulai 89.900 rupee (sekitar Rp16,5 juta).

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Perubahan harga model itu terjadi setelah Apple memperkenalkan iPhone 18 Pro dan iPhone Duo serta menghentikan penjualan langsung iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max.

Apple biasanya menurunkan harga iPhone generasi sebelumnya setelah meluncurkan model baru.

Kehadiran iPhone 18 Pro Series itu memberikan dampak terhadap sejumlah perangkat lainnya. Simak selengkapnya di sini.

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