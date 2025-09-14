menu
Aduh, iPhone Air Gagal Dirilis Gegara Masalah Ini

Apple mengumumkan harus menunda merilis iPhone Air karena mengalami masalah regulasi, ilustrasi. Foto: ANTARA/HO-apple.com

jpnn.com - Apple mengumumkan harus menunda merilis iPhone Air di pasar Tiongkok.

Alasannya, masalah persetujuan regulasi terkait penggunaan eSIM yang menjadu salah satu fitur dalam ponsel barunya itu.

Sebelumnya, Apple sudah membuka keran pemesanan iPhone Air lebih dari 60 negara termasuk Tiongkok.

Di China ponsel itu akan tersedia pada 12 September untuk pemesanan.

Dengan demikian, para pembeli yang antusias di Tiongkok harus menunggu, meskipun Apple sebelumnya telah mengumumkan bahwa pre-order akan dimulai hari ini.

Menurut laporan The South China Morning Post yang dikutip Gsmarena pada Jumat (12/9) waktu setempat, publikasi tersebut melaporkan bahwa perusahaan sedang bekerja sama dengan otoritas di Tiongkok untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Apple dilaporkan telah mengonfirmasi bahwa ketiga operator besar Tiongkok siap mendukung eSIM pada iPhone Air, sambil menunggu persetujuan regulator.

Kendati demikian, perusahaan belum memberikan jadwal rilis.

