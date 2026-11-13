ADUPI Ungkap Industri Daur Ulang Kekurangan Bahan Baku

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Eddie Supriyanto mengatakan menyambut positif semua usulan terkait hal-hal yang merusak lingkungan.

Namun, berbagai usulan itu harus memiliki dasar riset yang kuat sehingga tidak berdampak ke sektor-sektor lainnya.

Dia pun sangat menyayangkan adanya desakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar Pemprov DKI Jakarta melarang pemakaian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di bawah 1 liter.

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Pasalnya, usulan itu dinilai dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan jika pelarangan itu diberlakukan.

“Malah, industri daur ulang plastik saat ini lagi kekurangan stok bahan baku. Jadi, jika pemakaian AMDK ukuran di bawah satu liter itu dilarang, itu sama saja mematikan industri daur ulang,” ujar Eddie.

Menurut Eddie, sektor daur ulang tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan beban lingkunga.

namun, juga membuka peluang ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah material pasca konsumsi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Hasil kajian ADUPI menunjukkan sepanjang 2014-2024, industri daur ulang plastik secara nyata memberikan kontribusi lingkungan dengan membantu menyerap 7,6 juta ton sampah plastik dan menopang 9.729 pekerja terampil, 38.906 pekerja tidak terampil dan 1 juta pekerja informal dalam rantai pasok, termasuk 4,2 juta anggota keluarga di ekosistem bank sampah, TPS3R, lapak, dan agregator.