Advan Air Neo Resmi Meluncur, Bobot Lebih Ringan, Harga Mulai Rp 9 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Brand Teknologi asal Indonesia Advan kembali memperluas jajaran produk barunya dengan meluncurkan Air Neo di Jakarta Utara pada Rabu (9/9).

Laptop yang mengusung konsep “Lightness Meets Intelligence” itu menawarkan kemampuan AI-ready dan desain ultra-slim.

CEO Advan Chandra Tansri mengatakan Air Neo bukan sekadar produk baru, tetapi menjadi bagian dari langkah perusahaan untuk menghadirkan laptop dengan standar desain dan teknologi yang semakin tinggi.

“Air Neo kami siapkan untuk menjawab perubahan kebutuhan konsumen. Saat ini pengguna tidak hanya mencari laptop yang memiliki performa baik, tetapi juga menginginkan perangkat yang ringan, tipis, premium, dan siap mengikuti perkembangan teknologi AI,” ujar Chandra, Rabu.

Advan Air Neo hadir dengan layar berukuran 14 inci FHD+ IPS.

Bodi laptop itu menggunakan material metal, sehingga memberikan tampilan premium sekaligus menghadirkan kesan solid dalam bodi yang tetap sangat ringan.

Salah satu keunggulan utama Advan Air Neo adalah bobotnya hanya 0,99 kg dan ketebalan 12,9 mm.

Advan Air Neo tidak hanya mengedepankan performa dan desain, tetapi juga membawa platform yang AI-ready.