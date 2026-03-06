Advan Rilis Workplus AI, Laptop dengan Performa Ngebut, Sebegini Harganya
jpnn.com, JAKARTA - Jakarta– Advan Workplus AI resmi meluncur di Indonesia pada Jumat (6/2).
Laptop itu merupakan varian baru di segmen Mid-Range yang dirancang untuk mendukung sejumlah kalangan seperti profesional muda, mahasiswa hingga casual gamer yang ingin membutuhkan performa tinggi.
CEO Advan Indonesia, Chandra Tansri mengungkapkan Workplus AI adalah bentuk komitmen Advan untuk menghadirkan laptop yang High performance dan relevan dengan perkembangan aplikasi-aplikasi AI.
"Kami melihat profesional muda dan mahasiswa hari ini sudah terbiasa bekerja dengan berbagai aplikasi berbasis AI. Karena itu, kami menghadirkan performa yang cepat, stabil, dan siap mendukung ide-ide besar mereka,” ujar Chandra dalam siaran persnya, Jumat (6/3).
Secara spesifikasi, laptop terbaru itu hadir dengan layar berukuran 14 inci berpanel FHD+ IPS Display 16:10 Ratio yang membuat kualitas gambar lebih tajam dan luas
Produk tersebut didukung teknologi super Fast 100W Type-C Charger yang memungkinkan pengisian daya super cepat dan efisien.
Selain itu, terdapat dual cooling fan dystem yang menjaga performa tetap stabil saat bekerja berat maupun gaming
Laptop itu juga lengkap banget dari sisi konektivitas.
Advan Workplus AI resmi meluncur di Indonesia dengan harga spesial. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pastikan Perangkat Tetap Opitimal, Lenovo Tingkatkan Layanan Purnajual
- Dihadiri Menteri Meutya, Indosat Meluncurkan Aplikasi Sahabat AI
- Anak Buah Nadiem Ungkap Terima Rp500 Juta dari Rekanan Pengadaan Chromebook
- Perum BULOG Perkuat Sarana TIK di Sekolah Vokasi UNS
- Pakar Sebut Kasus Nadiem Bukan Sekadar soal Spek Laptop, Ada Unsur Lebih Serius
- Laptop Terjangkau Makin Dicari Pelajar dan UMKM di Yogyakarta