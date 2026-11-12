Advokat Aksi Desak Pengunduran Diri Gibran Tak Hentikan Proses Hukum Kasus Suket Penyetaraan Ijazah

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak boleh menghentikan proses hukum terkait penerbitan dan penggunaan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah.

"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi Yopis Piternalis dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sebatas polemik administrasi pendidikan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Advokat Aksi merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Dalam amar putusannya, MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat tersebut. Diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mencabut surat itu.

Selain itu, mereka turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.

Untuk itu, pihaknya meminta kepolisian mengusut dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan palsu hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan bukti permulaan.

Sementara, perwakilan Advokat Aksi asal Bogor Elyas M. Situmorang menilai pengunduran diri Gibran tidak menghapus tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan suket tersebut.