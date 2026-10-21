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Advokat Arnol Sinaga Apresiasi Kapolri dan Jajaran Polda Banten

Advokat Arnol Sinaga Apresiasi Kapolri dan Jajaran Polda Banten
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Director Associate di Arnol Sinaga & Associates, Arnol Sinaga (tengah). Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Director Associate di Arnol Sinaga & Associates, Arnol Sinaga mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolda Banten, dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Banten dalam penanganan perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan dengan tersangka berinisial MPS.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah MPS berhasil diamankan dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Arnol menilai langkah penegakan hukum tersebut merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan.

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Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dibangun melalui tindakan nyata, respons yang tepat, serta komitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan tanpa pandang bulu.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolda Banten, dan Dirreskrimum Polda Banten atas dedikasi serta kinerja dalam penanganan perkara ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Arnol di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Sebelumnya, Arnol melaporkan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi keuangan bernilai lebih dari Rp 9 miliar ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten.

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Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/303/VII/SPKT III/DITRESKRIMUM/2026 tertanggal 13 Juli 2026.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pencairan cek dari salah satu bank milik negara atas nama PT MIK senilai lebih dari Rp 9 miliar.

Arnol Sinaga mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kapolda Banten, dan Dirreskrimum Polda Banten dalam penanganan perkara penipuan.

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