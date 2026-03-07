Advokat Peradi Berbagi Takjil Untuk Pengguna Jalan di Jaktim
jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Timur (Jaktim) menggelar kegiatan pembagian takjil untuk berbuka puasa.
Dalam kegiatan yang digelar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulo Mas, Jakarta Timur itu, mereka membagikan sajian untuk berbuka puasa kepada pengguna jalan yang sedang menjalankan ibadah puasa.
Pembagian takjil dipimpin langsung oleh Ketua DPC Peradi Jaktim Johannes Oberlin L. Tobing bersama puluhan pengurus DPC.
"Walaupun di tengah guyuran hujan tidak mengurangi antusias dari Pengurus DPC PERADI Jakarta Timur untuk membagikan takjil bagi masyarakat yang melintas," kata Johannes dalam siaran persnya, Sabtu (7/9).
Pembagian takjil merupakan salah satu program rutin dari DPC Peradi Jakarta Timur khususnya bidang kerohanian sebagai wujud komitmen dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat selama bulan suci ramadhan.
Tampak antusias dari berbagai macam lapisan masyarakat, mulai dari driver ojek online, sopir mikrolet, karyawan yang mampir untuk mengambil takjil.
"DPC Peradi Jakarta Timur berharap ibadah puasa berjalan lancar dan me dapatkan pahala dan keberkahan di bulan suci Ramadan," pungkas dia. (cuy/jpnn)
Sejumlah anggota advokat Peradi membagikan takjil kepada para pengguna jalan di Jakarta Timur.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menjawab Tantangan Hukum Modern, PERADI Profesional Resmi Dideklarasikan
- Sahroni Minta Aparat Tindak Tegas Debt Collector Pelaku Premanisme
- MK Hapus Pasal Karet 'Perintangan Peradilan', Pengamat: Advokat & Jurnalis Kini Terlindungi
- Asido Hutabarat: Advokat yang Beri Bantuan Hukum Gratis Pasti Diberkati
- Debt Collector Penusuk Advokat Ditangkap, 2 Orang Lagi Masih Diburu
- Ramadan, Kahf Ajak Para Pria Konsisten Bener Bareng