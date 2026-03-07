menu
Advokat Peradi Berbagi Takjil Untuk Pengguna Jalan di Jaktim

DPC Peradi Jakarta Timur membagikan takjil kepada pengguna jalan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Timur (Jaktim) menggelar kegiatan pembagian takjil untuk berbuka puasa.

Dalam kegiatan yang digelar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulo Mas, Jakarta Timur itu, mereka membagikan sajian untuk berbuka puasa kepada pengguna jalan yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pembagian takjil dipimpin langsung oleh Ketua DPC Peradi Jaktim Johannes Oberlin L. Tobing bersama puluhan pengurus DPC.

"Walaupun di tengah guyuran hujan tidak mengurangi antusias dari Pengurus DPC PERADI Jakarta Timur untuk membagikan takjil bagi masyarakat yang melintas," kata Johannes dalam siaran persnya, Sabtu (7/9).

Pembagian takjil merupakan salah satu program rutin dari DPC Peradi Jakarta Timur khususnya bidang kerohanian sebagai wujud komitmen dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat selama bulan suci ramadhan.

Tampak antusias dari berbagai macam lapisan masyarakat, mulai dari driver ojek online, sopir mikrolet, karyawan yang mampir untuk mengambil takjil.

"DPC Peradi Jakarta Timur berharap ibadah puasa berjalan lancar dan me dapatkan pahala dan keberkahan di bulan suci Ramadan," pungkas dia. (cuy/jpnn)

 
Sejumlah anggota advokat Peradi membagikan takjil kepada para pengguna jalan di Jakarta Timur.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

