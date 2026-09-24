Adzana Ashel Ungkap Keseruan Syuting Warga Rusun 609
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adzana Ashel mengungkap keseruan yang dirasakannya selama menjalani proses syuting film Warga Rusun 609.
Meski proses produksi film horor komedi tersebut cukup menguras energi, dia justru mendapat banyak pengalaman menyenangkan selama berada di lokasi syuting.
Salah satunya berkat dukungan para pemain senior yang disebut sangat mengayomi dirinya.
“Jujur draining, draining parah ya!” kata Adzana Ashel saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/9).
Rasa lelah tersebut tidak membuat perempuan bernama lengkap Adzana Shaliha Alifyaa itu kehilangan keseruan selama proses produksi.
Mantan anggota JKT48 itu mengaku merasa nyaman bekerja bersama para pemain senior yang terlibat dalam film garapan sutradara Herwin Novianto itu.
Menurutnya, para pemain senior banyak memberikan dukungan dan membuat suasana di lokasi syuting terasa lebih menyenangkan.
“Enggak apa-apa, semua kakak-kakak di sini sangat mengayomi, sangat amat baik sama aku. Seru banget,” tutur perempuan kelahiran Jakarta, 8 Januari 2005 itu.
Aktris Adzana Ashel mengungkap keseruan yang dirasakannya selama menjalani proses syuting film Warga Rusun 609.
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