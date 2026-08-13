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Adzikry Fadlillah Kembali ke Persijap, Persib Punya Alasan Khusus

Adzikry Fadlillah Kembali ke Persijap, Persib Punya Alasan Khusus
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Pemain muda Persib Bandung, Adzikry Fadlillah. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pemain muda Persib Bandung Muhammad Adzikry Fadlillah kembali dipinjamkan ke klub Persijap Jepara untuk mengarungi musim 2026/27.

Ini menjadi kesempatan kedua bagi gelandang kelahiran Bandung, 26 Februari 2003, menjalani masa peminjaman di Jepara.

Pada musim sebelumnya, Persib juga meminjamkan pemain mudanya itu ke Persijap.

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Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen Persib untuk memberikan ruang tumbuh bagi pemain muda melalui pengalaman bermain yang lebih intensif di level kompetitif.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan keputusan untuk kembali meminjamkan Adzikry kepada Persijap diambil setelah mempertimbangkan perkembangan pemain, kebutuhan tim, serta peluang mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.

"Kami tentu senang melihat perkembangan dan kontribusi positif Adzikry selama menjalani masa peminjaman bersama Persijap musim lalu. Pengalaman tersebut memberikan manfaat yang baik bagi proses perkembangannya."

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"Karena itu, ketika Persijap kembali menyampaikan ketertarikannya, kami melihat ini sebagai kesempatan yang tepat bagi Adzikry untuk melanjutkan proses tersebut," kata Adhitia dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, Persib telah berdiskusi dengan tim pelatih maupun Adzikry sebelum mengambil keputusan.

Pemain muda Persib, Adzikry Fadlillah kembali dipinjamkan ke klub Persijap Jepara untuk satu musim ke depan.

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