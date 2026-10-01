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AEON Indonesia Serahkan Donasi Rp 233,1 Juta untuk Korban Gempa NTT Melalui Baznas

AEON Indonesia Serahkan Donasi Rp 233,1 Juta untuk Korban Gempa NTT Melalui Baznas
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Presiden Direktur AEON Indonesia Miyata Masato (kiri) menyerahkan donasi Rp233.100.000 kepada Baznas untuk korban gempa NTT. Foto: AEON Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - AEON Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya pemulihan yang berfokus pada penyaluran air bersih dan pembangunan hunian sementara bagi warga korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyaluran bantuan diserahkan kepada BAZNAS RI, lembaga zakat nasional resmi Indonesia.

Penyerahan donasi secara simbolis diberikan oleh Presiden Direktur AEON Indonesia Miyata Masato kepada Ketua BAZNAS Sodik Mudjahid.

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Masato Miyata mengatakan bantuan kemanusiaan ini merupakan aksi gotong royong bersama dari pelanggan dan karyawan untuk membantu proses pemulihan masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT.

"Kami memaknai bantuan ini bukan sekadar donasi uang, melainkan bentuk doa dan dukungan dari seluruh pelanggan serta karyawan AEON Indonesia untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita di daerah bencana," katanya.

Donasi dari AEON Indonesia terkumpul sebesar Rp233.100.000, akan digunakan untuk mendukung program bantuan bagi masyarakat terdampak, khususnya dalam penyediaan akses air bersih dan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi para korban gempa. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung proses pemulihan pascabencana.

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Miyata Masato juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan, mitra bisnis, dan pihak-pihak yang telah mendukung upaya penggalangan dana ini.

“Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan dapat terus tumbuh dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana alam,” kata dia.

AEON Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya pemulihan yang berfokus pada penyaluran air bersih dan pembangunan hunian sementara bagi warga korban gempa NTT

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