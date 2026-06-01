menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » AEON Indonesia Tetap Agresif Ekspansi Gerai di Pluit

AEON Indonesia Tetap Agresif Ekspansi Gerai di Pluit

AEON Indonesia Tetap Agresif Ekspansi Gerai di Pluit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Grand Opening gerai AEON di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara. Foto: Tim AEON Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - PT AEON Indonesia menunjukkan langkah agresif dalam memperluas jaringan bisnisnya di tengah kondisi ekonomi yang sarat tantangan.

Perusahaan ritel asal Jepang ini baru saja membuka gerai ke-14 yang berlokasi di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara.

Direktur PT AEON Indonesia Osamu Okushima menyebutkan keputusan perusahaan untuk tetap melakukan ekspansi didasari oleh loyalitas pelanggan yang tinggi.

Baca Juga:

Meski banyak perusahaan menahan diri melakukan ekspansi karena situasi ekonomi sedang tidak stabil, dia tetap percaya diri untuk terus berkembang.

"Kami masih merasa customer itu loyal terhadap AEON, dan kami berusaha menyerap, dengan melakukan pengembangan atau ekspansi," ujar Okushima di Pluit, Jakarta Utara, baru-baru ini.

AEON mencatat adanya antusiasme yang tinggi dari kawasan Pluit dan sekitarnya, sehingga memutuskan untuk memilih lokasi ini untuk gerai ke-14.

Baca Juga:

Okushima sendiri menegaskan pemilihan Pluit didasari profil kawasan tersebut yang dinamis.

Kehadiran supermarket baru ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak masyarakat akan produk kebutuhan harian yang sebelumnya sulit diakses, pascapenutupan gerai ritel di lokasi tersebut.

AEON Indonesia menunjukkan langkah agresif dalam memperluas jaringan bisnisnya, meskipun kondisi ekonomi di Tanah Air tengah menantang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI