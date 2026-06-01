AEON Indonesia Tetap Agresif Ekspansi Gerai di Pluit
jpnn.com - JAKARTA - PT AEON Indonesia menunjukkan langkah agresif dalam memperluas jaringan bisnisnya di tengah kondisi ekonomi yang sarat tantangan.
Perusahaan ritel asal Jepang ini baru saja membuka gerai ke-14 yang berlokasi di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara.
Direktur PT AEON Indonesia Osamu Okushima menyebutkan keputusan perusahaan untuk tetap melakukan ekspansi didasari oleh loyalitas pelanggan yang tinggi.
Meski banyak perusahaan menahan diri melakukan ekspansi karena situasi ekonomi sedang tidak stabil, dia tetap percaya diri untuk terus berkembang.
"Kami masih merasa customer itu loyal terhadap AEON, dan kami berusaha menyerap, dengan melakukan pengembangan atau ekspansi," ujar Okushima di Pluit, Jakarta Utara, baru-baru ini.
AEON mencatat adanya antusiasme yang tinggi dari kawasan Pluit dan sekitarnya, sehingga memutuskan untuk memilih lokasi ini untuk gerai ke-14.
Okushima sendiri menegaskan pemilihan Pluit didasari profil kawasan tersebut yang dinamis.
Kehadiran supermarket baru ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak masyarakat akan produk kebutuhan harian yang sebelumnya sulit diakses, pascapenutupan gerai ritel di lokasi tersebut.
