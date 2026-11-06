AESI dan IIPC New York Tarik Investasi Global untuk Energi Surya Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memenuhi target iklim internasional.

Energi surya menjadi prioritas pengembangan energi terbarukan di tanah air.

Energi surya menawarkan peluang besar untuk memperluas pembangkitan listrik sekaligus memperkuat industri domestik.

Indonesia harus menyelaraskan kerangka kebijakan, kesiapan industri, dan struktur pembiayaan agar ambisi nasional ini berubah menjadi proyek nyata dan memenuhi ekspektasi investor global.

Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) New York, bersama mitra strategis Tenggara Strategics dan SANARA, menyelenggarakan Indonesia Solar Investment Forum 2026 untuk menjawab kebutuhan kolaborasi lintas sektor ini.

Forum berlangsung pada 24 September 2026 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, sebagai acara paralel Climate Week NYC.

Melalui forum ini, AESI dan IIPC New York menyediakan wadah dialog bagi pembuat kebijakan, investor global, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan internasional.

Diskusi menyoroti tantangan pendanaan energi surya, menghubungkan peluang investasi dengan pemilik modal, dan membangun kemitraan untuk mempercepat implementasi energi surya di seluruh Indonesia.