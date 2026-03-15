aespa Siapkan Album Baru, Target Rilis Mei 2026

Girlband asal Korsel AESPA. Foto: Dok.SM Entertainment via Humas KB Bukopin

jpnn.com, JAKARTA - Grup K-pop aespa tengah mempersiapkan album baru yang ditargetkan rilis pada Mei 2026.

Kabar tersebut disampaikan oleh perwakilan agensi SM Entertainment yang mengonfirmasi rencana comeback grup tersebut dalam waktu dekat.

Menurut laporan media Korea Maeil Business Newspaper yang dikutip Soompi pada Jumat (13/3), album baru ini akan menjadi rilisan terbaru setelah proyek musik terakhir mereka pada 2025.

Sebelumnya, aespa merilis album mini berjudul Rich Man pada September 2025.

Mini album tersebut memuat enam lagu yang menampilkan warna musik khas aespa dengan sentuhan pop elektronik dan konsep futuristik.

Grup yang beranggotakan Karina, Winter, Giselle, dan Ningning itu juga aktif merilis karya baru di pasar Jepang. Baru-baru ini mereka meluncurkan single Jepang berjudul Attitude.

Lagu tersebut dipilih sebagai lagu tema pembuka untuk serial animasi Jepang Kill Blue. Kehadiran lagu ini semakin memperkuat ekspansi aespa di industri hiburan Jepang.

Di tengah persiapan album baru, aespa juga sedang menjalani tur dunia bertajuk Synk: aeXis Line.

