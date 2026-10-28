Aesthera Aesthetic Clinic Hadirkan Teknologi Volnewmer di Pekanbaru

jpnn.com - Aesthera Aesthetic Clinic menghadirkan teknologi Volnewmer di Pekanbaru, Riau, untuk memberikan pilihan perawatan pengencangan kulit (skin tightening).

Klinik estetika ini diklaim menjadi yang pertama dan satu-satunya di Provinsi Riau yang menghadirkan teknologi Advanced Monopolar Radiofrequency (RF) tersebut.

Kehadiran perangkat ini menjadi bagian dari upaya klinik tersebut dalam menyediakan layanan perawatan kulit yang didukung teknologi modern dan tenaga medis profesional.

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Adapun Volnewmer merupakan perangkat perawatan estetika yang menggunakan teknologi Monopolar Radiofrequency untuk membantu merangsang produksi kolagen serta mendukung proses peremajaan kulit.

Inovasi teknologi ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin mengatasi tanda-tanda penuaan, termasuk penurunan kekencangan kulit wajah, tanpa harus menjalani prosedur bedah.

Sistem radiofrekuensi tersebut bekerja dengan menghantarkan energi panas ke jaringan kulit guna merangsang respons pembentukan kolagen, meski efektivitasnya dapat bervariasi bergantung pada kondisi kulit setiap individu.

Pemilik sekaligus dokter praktik di Aesthera Aesthetic Clinic Theresia Merdeka Putri mengungkapkan pihaknya memadukan tenaga medis profesional, fasilitas modern yang nyaman, serta kehadiran teknologi eksklusif Volnewmer.

"Aesthera Aesthetic Clinic siap menjadi destinasi utama bagi masyarakat Pekanbaru dan Riau yang ingin merawat kecantikan kulit secara aman, ilmiah, dan memuaskan,” ujar Theresia.