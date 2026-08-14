AFC Beri Kepercayaan Besar! Borneo FC Jadi Tuan Rumah AFC Challenge League

jpnn.com - Borneo FC Samarinda mendapat kabar besar. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menunjuk Pesut Etam sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026/2027.

Keputusan tersebut diumumkan AFC pada Jumat (14/8/2026). Artinya, Samarinda bakal menjadi salah satu panggung yang menyambut pertandingan kompetisi antarklub Asia, sekaligus menjadi pengalaman perdana Borneo FC tampil di ajang resmi tingkat benua.

Kepercayaan AFC itu bukan sekadar soal status sebagai peserta.

Borneo FC juga dipercaya menyiapkan penyelenggaraan pertandingan fase grup bersama empat klub lainnya, yakni Al Qadsia dari Kuwait, FC Istiklol (Tajikistan), Paro FC (Bhutan), dan Shan United (Myanmar).

Penunjukan tersebut menjadi sinyal kuat Samarinda dianggap memiliki fasilitas, kesiapan penyelenggara, dan atmosfer sepak bola yang layak untuk menggelar pertandingan internasional.

Borneo FC sendiri mengamankan tiket AFC Challenge League setelah mengakhiri Super League 2025/2026 sebagai runner-up.

Pesut Etam harus puas berada di belakang Persib Bandung yang keluar sebagai juara pada pekan terakhir kompetisi.

Persib kemudian mendapatkan tiket ke AFC Champions League Two, meski harus melewati jalur playoff. Sementara itu, Borneo FC akan mencicipi atmosfer kompetisi Asia melalui AFC Challenge League.