AFC Challenge League: Borneo FC Dapat Grup Bersahabat, Ada Peluang Besar

jpnn.com - Borneo FC Samarinda mendapat jalan yang cukup terbuka untuk berbicara banyak di AFC Challenge League 2026/2027.

Hasil undian fase grup yang digelar di markas AFC, Kuala Lumpur, Kamis (20/8/2026) siang WIB, menempatkan Pesut Etam di grup yang relatif menguntungkan.

Borneo FC tergabung di Grup D Zona Timur bersama One Taguig FC dari Filipina, Tainan City FC asal Chinese Taipei, dan pemenang playoff antara Yangon United dari Myanmar dan Ezra FC dari Laos.

Situasi makin menarik karena Borneo FC berstatus sebagai tuan rumah fase grup.

Keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi modal besar bagi skuad Pesut Etam untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya.

Di atas kertas, Borneo FC juga punya alasan untuk percaya diri. Calon lawan yang akan dihadapi bukan tim yang berada jauh di atas mereka secara kualitas, sehingga peluang Borneo FC untuk menguasai grup terbuka lebar.

Namun, Borneo FC berpotensi tidak menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kompetisi tersebut.

Persib Bandung masih memiliki jalan menuju AFC Challenge League 2026/2027.