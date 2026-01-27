menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » AFC Futsal Asian Cup 2026: Indonesia, Thailand, Vietnam Kompak Menang di Laga Perdana

AFC Futsal Asian Cup 2026: Indonesia, Thailand, Vietnam Kompak Menang di Laga Perdana

AFC Futsal Asian Cup 2026: Indonesia, Thailand, Vietnam Kompak Menang di Laga Perdana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Rio Pangestu Putra (tengah) seusai mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Korea pada AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Futsal Indonesia, Thailand, dan Vietnam kompak menang di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026.

Timnas Indonesia bahkan untuk sementara menjadi pemuncak klasemen Grup A.

Skuad Garuda meraih kemenangan atas Korea dengan skor 5-0 di hadapan publik Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1).

Baca Juga:

Gol skuad Garuda dicetak  Mochammad Iqbal pada menit ke-(2, 21), Rio Pangestu Putra (11), Israr Megantara (29), dan Reza Gunawan (37).

Hasil ini membuat anak asuhan Hector Souto duduk di peringkat pertama klasemen Grup A di atas Irak, Kirgistan, dan Korea.

Posisi kedua dihuni Irak yang pada laga sebelumnya menang atas Kirgistan 4-2.

Baca Juga:

Dari Grup B, Thailand dan Vietnam kompak meraih kemenangan.

Thailand mengawali Piala Asia Futsal 2026 seusai membungkam Lebanon 2-0.

Tim Nasional Futsal Indonesia, Thailand, dan Vietnam kompak menang di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI