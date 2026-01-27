AFC Futsal Asian Cup 2026: Indonesia, Thailand, Vietnam Kompak Menang di Laga Perdana
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Futsal Indonesia, Thailand, dan Vietnam kompak menang di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026.
Timnas Indonesia bahkan untuk sementara menjadi pemuncak klasemen Grup A.
Skuad Garuda meraih kemenangan atas Korea dengan skor 5-0 di hadapan publik Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1).
Gol skuad Garuda dicetak Mochammad Iqbal pada menit ke-(2, 21), Rio Pangestu Putra (11), Israr Megantara (29), dan Reza Gunawan (37).
Hasil ini membuat anak asuhan Hector Souto duduk di peringkat pertama klasemen Grup A di atas Irak, Kirgistan, dan Korea.
Posisi kedua dihuni Irak yang pada laga sebelumnya menang atas Kirgistan 4-2.
Dari Grup B, Thailand dan Vietnam kompak meraih kemenangan.
Thailand mengawali Piala Asia Futsal 2026 seusai membungkam Lebanon 2-0.
Tim Nasional Futsal Indonesia, Thailand, dan Vietnam kompak menang di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Susah Payah Raih Kemenangan, Vietnam Tempel Ketat Thailand di AFC Futsal Asian Cup 2026
- Irak Buka Perjalanan AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan Kemenangan atas Kirgistan
- Link Live Streaming Piala Asia Futsal 2026: Lihat Perjuangan Skuad Garuda Lawan Korea
- Segera Miliki Tiket Pertandingan Timnas Indonesia Vs Korea di AFC Futsal Asian Cup 2026
- Adaptasi Lambat di Velodrome, Timnas Futsal Thailand Susah Payah Tekuk Lebanon
- Juara SEA Games vs Tembok Korea: Ujian Awal Timnas Futsal Indonesia