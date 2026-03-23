AFC Hukum Malaysia, Timnas Indonesia Ketiban Durian Runtuh!

Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat berkah setelah AFC menjatuhkan sanksi kepada Malaysia.

Tim Negeri Jiran dihukum karena menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam proses naturalisasi pada ajang Kualifikasi Piala Asia 2027.

Dua pertandingan Malaysia melawan Nepal (2-0) dan Vietnam (4-0) dinyatakan tidak sah. Akibatnya, skuad asuhan Peter Cklamovski itu dianggap kalah walkover.

Keputusan tersebut membuat Safawi Rasid dan kolega kehilangan poin dari dua laga itu. Dampaknya, Malaysia harus turun 14 peringkat ke posisi 135 dunia dengan koleksi 1095,90 poin.

Situasi ini menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda naik satu tingkat ke posisi 121 dengan raihan 1144,73 poin.

Peluang untuk memperbaiki posisi masih terbuka. Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di FIFA Series melawan Saint Kitts dan Nevis pada Jumat (27/3/2026).

Laga tersebut diharapkan bisa dimaksimalkan oleh Jay Idzes dan kolega mengingat PSSI menargetkan tim bisa menembus peringkat 100 besar dunia pada akhir tahun.

Saat ini, Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi tim berjuluk The Sugar Boys.

