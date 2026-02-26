AFC Jatuhkan Sanksi Baru, PSSI Lagi-lagi Bayar Denda

jpnn.com - PSSI kembali harus berurusan dengan sanski dari AFC.

Federasi sepak bola Indonesia itu dijatuhi denda terkait pelanggaran prosedur dalam penyelenggaraan laga uji coba internasional Timnas U-23 Indonesia.

AFC menjatuhkan denda sebesar USD 1.500 atau sekitar Rp 25 juta.

Baca Juga: PSSI Belum Terima Surat Resmi Pembatalan Keikutsertaan di Asian Games

Hukuman tersebut berkaitan dengan pertandingan uji coba melawan Mali yang digelar pada November 2025 lalu.

Dalam keputusannya, AFC menilai PSSI tidak memenuhi ketentuan pelaporan pertandingan internasional yang melibatkan tim dari dua konfederasi berbeda, yakni Asia dan Afrika.

"Federasi Sepak Bola Indonesia diperintahkan untuk membayar denda sebesar 1.500 dolar AS karena melanggar Pasal 11.15 Peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional," tulis AFC.

AFC menjelaskan pelanggaran tersebut terjadi karena adanya keterlambatan pemberitahuan terkait penyelenggaraan pertandingan internasional level dua.

Regulasi mewajibkan federasi tuan rumah menyampaikan laporan pertandingan dalam batas waktu yang telah ditentukan.