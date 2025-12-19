AFC Menghukum Persib, Bojan Hodak Singgung Suporter
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung kembali harus menerima sanksi dari AFC seusai hasil sidang Komite Disiplin dan Etika AFC pada 15 Desember, mencatat adanya pelanggaran berat dalam laga babak penyisihan Grup G ACL Two.
Dalam putusan tersebut, Maung Bandung dijatuhi denda sebesar USD 30.000 atau sekitar Rp 499.050.000, akibat insiden yang terjadi saat bertandang ke markas Selangor FC pada 6 November 2025.
AFC menilai terjadi pelanggaran serius terkait perilaku penonton.
Dalam laporan pertandingan, disebutkan ada suporter Persib yang masuk ke area lapangan dan melakukan pelemparan, sehingga dinilai melanggar kode disiplin dan etik AFC.
Menanggapi sanksi yang kembali diterima Persib itu, Pelatih Bojan Hodak menyampaikan pandangannya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran suporter selama ini menjadi kekuatan utama tim dalam laga.
"Saya sering katakan, suporter kami adalah keuntungan kami," kata Hodak, Jumat (19/12).
Meski begitu, Hodak mengakui masih ada oknum yang melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dan justru merugikan klub.
Persib kembali disanksi AFC dengan denda hampir Rp 500 juta. Bojan Hodak menyesalkan ulah oknum suporter yang dinilai merugikan klub.
