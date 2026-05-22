AFC Tambah Jatah Klub Indonesia di Asia, Kini Punya Dua Tiket ke ACL Two
jpnn.com, JAKARTA - Kabar besar datang untuk sepak bola Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menambah jatah klub Indonesia di ajang AFC Champions League (ACL) Two mulai musim 2027/2028.
Perubahan ini menjadi lompatan besar. Sebab sebelumnya Indonesia hanya memiliki satu tiket dan itu pun harus dimulai dari babak kualifikasi.
Kini, satu klub Indonesia langsung melaju ke fase utama ACL Two, sementara satu wakil lainnya diberi kesempatan bertarung lewat playoff.
Keputusan AFC tersebut diumumkan dalam rilis resmi pada Jumat (22/5). Indonesia kini menempati ranking ke-10 kawasan Timur Asia, posisi yang membuat jatah klub Indonesia otomatis bertambah.
Artinya, peluang klub Tanah Air tampil lebih banyak di level Asia kini makin terbuka lebar. Bahkan jika wakil Indonesia gagal lolos dari babak kualifikasi ACL Two, mereka masih akan turun kasta ke AFC Challenge League (ACGL).
Di balik tambahan slot ini, ada kontribusi besar dari Persib Bandung dan Dewa United yang sukses mengangkat nama Indonesia di kompetisi Asia musim 2025/26.
Persib menjadi sorotan setelah tampil ganas di fase grup ACL Two. Maung Bandung berhasil finis sebagai juara Grup G dan sempat membuat klub-klub Asia mulai melirik kekuatan Indonesia.
Meski langkahnya akhirnya dihentikan Ratchaburi di babak 16 besar, pencapaian Persib dianggap sangat berpengaruh terhadap ranking Indonesia.
