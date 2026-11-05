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AFC Tunda Piala Asia 2027, Ketum PSSI: Menguntungkan Timnas Indonesia

AFC Tunda Piala Asia 2027, Ketum PSSI: Menguntungkan Timnas Indonesia
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Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan keterangan kepada awak media di Stadion ASIOP, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). ANTARA/Aldi Sultan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir merespons soal penundaan Piala Asia 2027.

Menurutnya, penundaan tersebut menguntungkan tim nasional Indonesia karena memberikan waktu persiapan lebih panjang.

"Kalau saya bilang, itu kesepakatan semua negara dan kita harus mengikuti. Kalau saya, ini menguntungkan Indonesia karena persiapan Timnas lebih panjang," kata Erick kepada awak media di Stadion ASIOP, Jakarta Pusat, Kamis.

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Erick mengatakan penundaan tersebut memberikan kesempatan kepada timnas Indonesia untuk meningkatkan performa melalui agenda pertandingan internasional pada Maret dan Juni 2027.

"Dengan itu, kita punya Maret dan Juni untuk bisa meningkatkan performa tim. Apalagi, ditambah nanti pada September sudah ada kualifikasi Piala Dunia, kemudian Oktober dan November. Jadi, tim benar-benar bisa full gear, tidak terpotong lalu berhenti," ujar Erick.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada Selasa (3/11) mengumumkan penundaan Piala Asia 2027 di Arab Saudi dari jadwal semula 7 Januari–5 Februari 2027 menjadi 23 Desember 2027–21 Januari 2028.

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AFC mengambil keputusan tersebut setelah melakukan pembahasan dengan panitia penyelenggara lokal dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF).

Penundaan itu mempertimbangkan situasi luar biasa di kawasan Timur Tengah, termasuk kendala logistik dan gangguan perjalanan.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir merespons soal penundaan Piala Asia 2027.

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