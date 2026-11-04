AFC Tunda Piala Asia 2027, PSSI Lihat Peluang Emas untuk Timnas Indonesia
jpnn.com - Penundaan Piala Asia 2027 ternyata tidak sepenuhnya menjadi kabar buruk bagi Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji menilai perubahan jadwal turnamen tersebut bisa menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk mempersiapkan diri lebih matang.
Sumardji mengatakan tambahan waktu dapat dimanfaatkan pelatih John Herdman untuk memantau pemain sekaligus memperkuat komposisi tim sebelum menghadapi persaingan di Piala Asia.
Menurutnya, PSSI menghormati keputusan AFC yang menggeser jadwal turnamen tersebut.
"Ya, kalau itu sudah jadi keputusan AFC, mau bagaimana lagi?" kata Sumardji saat dihubungi.
Meski jadwal mengalami perubahan, Sumardji melihat peluang bagi Timnas Indonesia untuk memaksimalkan persiapan sebelum tampil di turnamen tersebut.
Herdman bisa menggunakan waktu tambahan untuk melakukan evaluasi, memantau calon pemain, hingga membangun kekuatan skuad Garuda.
"Kalau jeda waktunya mundur, ya secara otomatis, dari sisi keuntungan, kita diuntungkan dengan bisa memilih atau mengamati, bahkan mempersiapkan tim untuk lebih baik lagi, kan gitu," ujarnya.
Sebelumnya, AFC resmi mengumumkan penundaan Piala Asia 2027. Turnamen yang semula dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi kini akan digelar pada 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.
Ketua BTN Sumardji melihat penundaan Piala Asia 2027 sebagai peluang bagi Timnas Indonesia. Dia menyebut persiapan Indonesia lebih matang.
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