JPNN.com » Entertainment » Seleb » Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob, Baim Wong: Apakah Ada Keadilan Itu?

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob, Baim Wong: Apakah Ada Keadilan Itu?

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob, Baim Wong: Apakah Ada Keadilan Itu?
Baim Wong saat ditemui di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Baim Wong turut menyoroti kejadian tewasnya driver ojek online, Affan Kurniawan akibat dilindas rantis milik Brimob.

Aktor sekaligus YouTuber tersebut tidak menyangka aparat bisa berbuat seperti itu.

Selain itu, Baim Wong tidak bisa membayangkan apabila peristiwa tersebut terjadi pada keluarganya.

"Ini adalah nyawa seseorang. Andai itu keluarga saya, saya harus bagaimana? Diam? Menunggu keadilan? Apakah ada keadilan itu?" ungkap Baim Wong melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (29/8).

Mantan suami Paula Verhoeven itu kemudian mengirim doa untuk Affan Kurniawan.

Baim Wong juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

"Semoga keluarga korban diberi kesabaran. Innalillahi wainna ilaihirojiun," tutup Baim Wong.

