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Afgan Ungkap Cerita Unik Lagu Aura, Inspirasi Muncul Saat di Toilet

Afgan Ungkap Cerita Unik Lagu Aura, Inspirasi Muncul Saat di Toilet
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Penyanyi Afgan di Wisma Staco, Jakarta Selatan pada Jumat (2/10). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Afgan mengungkap cerita di balik terciptanya lagu Aura yang merupakan hasil kolaborasinya bersama Winky Wiryawan dan Maxime Bouttier.

Dia mengaku mendapatkan ide untuk lagu Aura di tempat yang tidak terduga, yakni saat berada di toilet.

Cerita tersebut disampaikan Afgan saat konferensi pers perilisan single Aura di Wisma Staco, Jakarta Selatan pada Jumat (2/10).

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Dia mengaku memang cukup sering mendapatkan inspirasi ketika sedang berada di toilet.

“Gua selalu dapat inspirasi, entah kenapa, lagi di toilet. Selalu, setiap lagu gua mostly lagi di toilet dapat inspirasinya,” kata Afgan.

Saat itu, pria berdarah Minangkabau tersebut tiba-tiba mendapatkan satu kata yang terlintas di pikirannya, yakni Aura.

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Afgan kemudian merasa kata itu cocok dijadikan judul lagu karena ketiganya memiliki karakter dan aura masing-masing.

“Terus tiba-tiba ada satu kata yang masuk ke enggak tahu ya, ke otak gue, yaitu ‘Aura’. Entah kenapa, karena mungkin ya itu tadi ya, kayak kami punya aura masing-masing, terus belum pernah punya lagu judulnya Aura,” tutur musisi berusia 37 tahun itu.

Penyanyi Afgan mengungkap cerita di balik terciptanya lagu Aura yang merupakan hasil kolaborasinya bersama Winky Wiryawan dan Maxime Bouttier.

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