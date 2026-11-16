Afghanistan Lebih Bugar, Timnas Indonesia U-17 Hadapi Ancaman Serius

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia menghadapi tantangan berat dalam perburuan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Afghanistan menjadi salah satu ancaman serius bagi skuad Garuda Muda, terutama karena memiliki waktu istirahat lebih panjang menjelang duel krusial Grup A.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento mengakui Afghanistan memiliki sejumlah keunggulan yang perlu diwaspadai. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya ialah kondisi fisik lawan yang berpotensi lebih bugar.

Afghanistan memiliki waktu pemulihan dua hari lebih banyak dibandingkan Indonesia. Keuntungan tersebut didapat karena mereka tidak bermain pada matchday yang sama dengan skuad Garuda Muda.

Nascimento menilai situasi itu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya. Terlebih, Indonesia baru saja menjalani dua pertandingan dalam waktu berdekatan saat menghadapi Filipina dan Kamboja.

"Afghanistan adalah tim yang bagus. Secara fisik mereka akan lebih siap dari kami karena mereka tidak bermain pada matchday hari ini, jadi mereka punya waktu istirahat dua hari lebih banyak," ungkap Nascimento.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11/2026). Duel ini diprediksi berlangsung sengit karena keduanya sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

Indonesia datang dengan modal positif. Tim Merah Putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-0, kemudian menundukkan Kamboja 2-0 pada Sabtu (15/11/2026).