Afi Kalla Ajak Mahasiswa UI Ciptakan Inovasi Demi Perkuat Hilirisasi Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) masa bakti 2026-2029, Afifuddin S. Kalla memberikan kuliah umum di hadapan sivitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok, Jumat (8/5).

Dalam kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI tersebut, sosok yang akrab disapa Afi Kalla ini menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mendorong hilirisasi melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Afi Kalla memaparkan sinergi antara dunia akademik dan praktisi bisnis penting untuk memastikan program hilirisasi berjalan optimal hingga ke level industri terkecil.

Dia mendorong para mahasiswa agar tidak hanya menjadi penonton dalam pusaran ekonomi global, melainkan aktif menciptakan terobosan yang mampu mengonversi bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi melalui sentuhan teknologi dan kreativitas.

“Kita harus membahas bagaimana pentingnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mahasiswa harus mampu melahirkan inovasi yang mendorong hilirisasi agar ekonomi kita semakin kuat dan mandiri,” ujar Afi Kalla saat menyampaikan materi di hadapan ratusan peserta di Auditorium Gedung Lama FIA UI.

Dalam kesempatan itu, CEO Bukaka Group ini juga menjelaskan perbedaan mendasar antara UMKM dan IKM, dimana IKM lebih berfokus pada penciptaan nilai tambah melalui proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.

Dia memberikan gambaran mengenai keberhasilan industri pengolahan di Korea Selatan yang mampu melampaui PDB Indonesia karena fokus pada nilai tambah, meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia.

Afi Kalla mengingatkan meskipun target besar Indonesia membangun industri raksasa, fondasi utamanya tetap berawal dari skala kecil. Menurut dia, industri besar seperti nikel atau sawit harus didukung oleh ekosistem IKM yang kuat sebagai penyerap tenaga kerja dan motor produktivitas.