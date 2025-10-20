Afif Siraja Ditemukan Tewas di Rumahnya, Diduga Korban Pembunuhan

jpnn.com, PALU - Afif Siraja (52) ditemukan tak bernyawa di rumahnya pada Minggu (19/10) malam.

Polisi telah melakukan olah TKP di rumah korban Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi. Polresta Palu bersama tim Inafis akan bekerja profesional dan terbuka untuk memastikan penyebab kematian korban,” kata Kapolresta Palu Kombes Pol Deny Abrahams, Senin (20/10).

Dia menjelaskan hasil identifikasi sementara menunjukkan adanya luka di bagian wajah korban, yang mengindikasikan dugaan kekerasan.

Namun, katanya penyebab pasti kematian baru akan diketahui setelah hasil pemeriksaan medis keluar.

Deny mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tengah, mengingat keluarga korban telah membuat laporan resmi di sana.

“Kami akan mengungkap kasus ini secara cepat dan transparan, demi memberikan keadilan bagi keluarga korban serta menjaga ketenangan masyarakat,” katanya.

Afif ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Jalan Padat Karya sekitar pukul 19.10 WITA. Korban pertama kali ditemukan oleh adik kandungnya, S.S. (51), yang datang berkunjung bersama istrinya, A.M. (48).