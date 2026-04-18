Afifah Shahnameh

jpnn.com - Saya belum pernah membaca buku terkenal ini: Shahnameh. Saya ingin membacanya tapi sulit mendapatkannya.

Anda sudah tahu: Shahnameh memang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris: The Persian Book of Kings. Ada juga terjemahan dengan judul lain: saya sulit memilih yang mana; yang diterjemahkan oleh siapa.

Baca Juga: Yossi Cohen

Saya harus bertemu dulu dengan orang yang pernah membacanya –dalam bahasa aslinya: Persia. Akhirnya saya bertemu si dia: Afifah Ahmad. Wanita Bandung asal Semarang yang tumbuh sebagai anak-anak di Purwakarta.

Afifah lulusan sastra Parsi dari Az-Zahra University, Teheran. Di sana Afifah masuk S-1 sampai S-2. Itulah universitas khusus untuk perempuan. Program studinya banyak; mulai fisika, teknik, sampai sastra. Ada juga jurusan studi perempuan.

Di sana, mahasiswa jurusan apa pun awalnya harus mengambil mata kuliah yang satu ini: sastra kepahlawanan. Dua semester.

Baca Juga: Tulung Agung

Bacaan wajib mata kuliah ini adalah Shahnameh –kisah raja-raja.

Itulah buku yang membentuk karakter orang Iran untuk tetap menjadi orang Parsi.