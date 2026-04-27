Afifah Yusuf & Hetty Koes Endang Bagikan Tip Parenting Lintas Generasi

jpnn.com - Membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak tidak selalu membutuhkan waktu panjang atau aktivitas besar, karena kunci utamanya adalah kehadiran yang berkualitas. Hal ini menjadi pesan utama dalam diskusi parenting lintas generasi yang menghadirkan penyanyi serta pencipta lagu Afifah Yusuf dan Hetty Koes Endang dalam acara peluncuran produk perawatan bayi dari Loluna di Alfamidi Super Botanica, Jakarta, Sabtu (25/4).

Dalam diskusi tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya bonding berkualitas antara orang tua dan anak, meskipun dilakukan dalam waktu yang singkat. Berdasarkan survei global, sekitar 28 persen anak usia sekolah merasa orang tuanya hadir secara fisik di rumah, tetapi tidak benar-benar hadir secara emosional.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas interaksi orang tua dengan anak memiliki dampak yang lebih besar terhadap perkembangan emosional anak dibandingkan lamanya waktu yang dihabiskan bersama. Bahkan, interaksi singkat selama 15 hingga 30 menit dengan perhatian penuh dapat meningkatkan rasa aman (secure attachment) pada anak sekaligus menurunkan tingkat stres pada orang tua.

"Luangkan 30 menit tanpa distraksi, karena meskipun singkat, tetapi fokus dapat memberikan dampak besar bagi kedekatan emosional anak dan orang tua. Jadi cukup 30 menit tanpa HP dan ikuti permainan anak, rasakan perbedaannya,” ujar Afifah Yusuf.

Pandangan ini didukung oleh psikolog keluarga Mutiara Maharini. Dia menjelaskan bahwa interaksi penuh perhatian tanpa gangguan dapat membantu menurunkan stres pada orang tua sekaligus memperkuat rasa aman pada anak.

"Pendekatan ini tidak hanya membuat anak lebih terlibat, tetapi juga melatih rasa percaya diri, eksplorasi, dan kemandirian sejak dini," ucap Mutiara.

Afifah kemudian membagikan beberapa cara sederhana lainnya yang dapat dilakukan orang tua untuk memperkuat hubungan dengan anak. Salah satunya dengan mengubah aktivitas sehari-hari menjadi momen bonding.

Salah satunya dengan memanfaatkan aktivitas berbelanja sebagai momen kebersamaan. Ia mengaku sering mengajak anaknya menjalani “misi kecil” saat berbelanja, misalnya mencari produk tertentu di rak toko.