jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuat kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berusia di atas 35 tahun mengikuti seleksi CPNS 2026.

Khozin mengatakan kebijakan afirmasi tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada PPPK yang tidak memenuhi persyaratan batas usia umum pelamar CPNS.

"Umumnya, sesuai regulasi saat ini, batas usia maksimal pendaftaran CPNS maksimal 35 tahun. Kebijakan khusus ini untuk mengakomodasi PPPK yang berusia di atas 35 tahun," kata Khozin dalam keterangan di Jakarta, Selasa (24/11).

Dorongan untuk penyusunan peta jalan kebijakan afirmatif bagi PPPK berusia di atas 35 tahun juga termaktub dalam kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri PANRB Rini Widyantini pada Senin (23/11).

Kebijakan afirmatif tersebut, lanjut Khozin, dapat menjadi ketentuan khusus (lex specialis) yang memberikan pengecualian terhadap persyaratan batas usia maksimal pendaftaran CPNS 2026-2027 bagi PPPK.

Kebijakan itu hanya memberikan kelonggaran pada persyaratan administratif usia, bukan pengangkatan otomatis PPPK menjadi PNS.

Dengan demikian, seluruh peserta tetap harus mengikuti tahapan seleksi dan dinyatakan lulus berdasarkan hasil yang diperoleh.

"Adapun saat seleksi CPNS, semua pendaftar diberlakukan sama. Siapa yang paling tinggi nilainya, dialah yang berhasil lolos. Jadi, afirmasi bagi PPPK hanya untuk syarat administrasi usia saja," ujarnya.