jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan bahwa keberhasilan perjuangan perempuan dalam politik tidak cukup diukur dari jumlah kursi yang diduduki, tetapi dari besarnya perubahan yang dihadirkan melalui kursi tersebut. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam Konsolidasi Nasional Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) 2026 di Gedung Serbaguna GBK, Jakarta, Kamis (26/11).

Konsolidasi nasional ini digelar untuk mendorong kebijakan berperspektif gender sekaligus membahas tantangan kepemimpinan perempuan. Acara dihadiri pimpinan dan anggota parlemen perempuan dari DPR RI, DPD RI, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, bersama narasumber, akademisi, dan aktivis perempuan.

Di awal pidatonya, GKR Hemas mengajak peserta merenungkan apakah kehadiran perempuan di parlemen setelah lebih dari dua dekade benar-benar mengubah arah kebijakan negara. Menurutnya, kebijakan itu harus melindungi perempuan di desa, pesisir, kepulauan, dan perbatasan, serta menghasilkan perubahan yang dirasakan rakyat.

"Keberhasilan perjuangan perempuan dalam politik tidak cukup diukur dari berapa banyak kursi yang berhasil kita duduki, tetapi dari seberapa besar perubahan yang mampu kita hadirkan melalui kursi-kursi tersebut," ujarnya.

GKR Hemas mengingatkan bahwa tahun 2026 menandai 25 tahun berdirinya KPP-RI sejak 2001. GKR Hemas menyebut kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan legislatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagai salah satu tonggak penting perjuangan.

"Afirmasi bukanlah belas kasihan politik. Afirmasi merupakan instrumen koreksi atas ketimpangan struktural yang telah berlangsung dalam waktu panjang," tegasnya. Ia menambahkan bahwa kesetaraan adalah hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

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Berdasarkan Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 127 orang atau sekitar 21,9 persen dari 580 anggota. Di DPRD provinsi, angkanya baru sekitar 18,8 persen. Sementara di DPD RI, 56 perempuan terpilih dari 152 anggota (36,84 persen), meningkat dari 42 perempuan dari 136 anggota pada Pemilu 2019.

GKR Hemas menekankan, capaian itu belum berarti apa pun jika perempuan tidak bergerak dari representasi deskriptif menuju representasi substantif, serta dari critical mass menuju critical influence. Perempuan, katanya, harus memiliki ruang setara dalam membahas ekonomi, fiskal, infrastruktur, teknologi, energi, lingkungan, hingga pertahanan dan keamanan, bukan hanya urusan perempuan dan anak.