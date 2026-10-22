AFJ Bahas Kesiapan Rantai Pasok Telur Bebas Sangkar

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen perusahaan untuk beralih ke penggunaan telur bebas sangkar (cage-free) perlu diimbangi dengan kesiapan rantai pasok yang mampu memenuhi kebutuhan industri secara konsisten.

Ketersediaan pasokan, biaya, standar kualitas, distribusi, hingga ketertelusuran, dan verifikasi produk menjadi sejumlah aspek penting agar komitmen tersebut dapat diterapkan dalam operasional bisnis.

Hal ini menjadi fokus Corporate Roundtable Discussion 2026 yang diselenggarakan Animal Friends Jogja (AFJ) dengan tema “Beyond Commitment: Corporate Insights and Collaboration for Responsible Sourcing” di Novotel Suites Malioboro, Yogyakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Baca Juga: NHM Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Dukungan Usaha Bebek Petelur

Kegiatan tersebut mempertemukan perusahaan, produsen telur bebas sangkar, pemerintah, dan organisasi kesejahteraan hewan untuk membahas tantangan implementasi serta peluang kolaborasi dalam memperkuat rantai pasok telur bebas sangkar di Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida ini diikuti oleh 40 peserta, terdiri dan 30 peserta luring dan 10 peserta daring. Berbagai pengalaman dan pandangan mengenai implementasi telur bebas sangkar turut mengemuka, mulai dari arah kebijakan pemerintah dan kesiapan produsen hingga praktik penerapannya di berbagai sektor industri.

"Pemerintah akan mendukung transisi menuju sistem cage-free sebagai bentuk diferensiasi produk yang berpotensi dipromosikan melalui tren gaya hidup sehat," kata Ketua Kelompok Substansi Penerapan, Pengawasan, dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian drh. Boethdy Angkasa menyampaikan p

Pembahasan mengenai kesiapan rantai pasok dilanjutkan oleh Syamim Shihab, dari PT Mega Berlian Utama, Exclusive Partner of Widodo Makmur Group, yang menguraikan berbagai aspek pemenuhan kebutuhan industri, meliputi kapasitas produksi, harga, kualitas, kontinuitas pasokan, distribusi, serta ketertelusuran dan verifikasi.

Pengalaman implementasi telur bebas sangkar juga dibagikan oleh sejumlah perusahaan. Marketing Communication Manager Garrya Bianti Yogyakarta Fredeswinda Sukma memaparkan penerapan pengadaan telur bebas sangkar melalui kemitraan dengan kelompok peternak lokal dan komunitas perempuan.