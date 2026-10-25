AFPI Apresiasi Putusan Hakim soal Dugaan Kartel Bunga Pinjol

jpnn.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut positif putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan keberatan pelaku pinjaman online (pinjol) terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan tidak menemukan unsur kartel bunga sebagaimana yang dituduhkan kepada pelaku usaha pinjol.

Sebelumnya, pada Maret 2026, KPPU menyatakan 97 pelaku usaha bersalah dan menjatuhkan denda dengan total mencapai Rp755 miliar.

Ketua Umum AFPI Kuseryansyah menilai putusan tersebut memberikan kejelasan hukum bagi industri, terutama terkait penerapan ketentuan regulator mengenai batas maksimum manfaat ekonomi.

"Putusan ini menegaskan pentingnya menilai kepatuhan pelaku usaha berdasarkan aturan yang berlaku. Sejak awal, kami menjalankan kebijakan sesuai arahan regulator. Karena itu, putusan ini menjadi hal penting bagi kepastian hukum industri," ujar Kuseryansyah.

Dia menjelaskan ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi ditetapkan berdasarkan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni untuk melindungi konsumen dari praktik pinjaman dengan biaya sangat tinggi serta mencegah pinjol ilegal.

AFPI menegaskan akan terus mendorong industri pinjol agar menjalankan kegiatan usaha secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan menjadikan perkembangan perkara ini sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola industri pinjol," tandas Kuseryansyah.(del/jpnn)