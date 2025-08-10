AFTECH dan Privy Kolaborasi Bangun Kepercayaan Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan pesat teknologi keuangan memunculkan risiko ancaman penipuan digital.

Menyadari hal ini, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Privy menggelar Online Fintech Talk bertema “Fighting Digital Fraud: Membangun Digital Trust Layanan Perbankan melalui Inovasi Identitas Digital” yang diikuti lebih dari 80 peserta dari industri perbankan, fintech, teknologi, hingga masyarakat umum, pada Rabu (6/8).

Wakil Sekretaris Jenderal II AFTECH, Saat Prihartono menyatakan kegiatan itu digelar sebagai menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko fraud digital, mengedukasi peran identitas digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam pencegahannya.

"Selain itu, ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, perbankan dan pelaku fintech demi terbangunnya kepercayaan di layanan keuangan digital," ungkap Saat dikutip, Minggu (10/8).

Menurut Saat, keseimbangan antara inovasi layanan dan keamanan digital sangat penting untuk menjawab kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, tetapi kemudahan akses harus diimbangi dengan sistem keamanan dan infrastruktur TI yang andal.

Proses e-KYC merupakan pintu gerbang layanan digital sekaligus titik rawan terjadinya identity fraud, terlebih dengan ancaman baru seperti penyalahgunaan teknologi deepfake AI.

“Strategi anti-fraud yang komprehensif dan pemanfaatan AI untuk deteksi anomali secara real-time menjadi kunci menjaga digital trust di sektor jasa keuangan,” ujar Saat.

Saat mengungkapkan perubahan perilaku nasabah yang menginginkan layanan cepat, praktis, dan terintegrasi telah mendorong transformasi besar-besaran di sektor perbankan digital.