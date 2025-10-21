Aftersunset Rilis Album Tentang Wanita, Sebuah Penghormatan untuk Kaum Hawa

jpnn.com, BANDUNG -

Grup musik asal Bandung, Aftersunset kembali hadir dengan album terbaru yang bertitel Tentang Wanita.

Berisikan 21 lagu, album tersebut menghadirkan suasana dan nuansa lebih segar dari Aftersunset.

Baca Juga: Tiara Andini Beri Pembuktian Lewat Album Edelweiss

Band beranggotakan Gagan (vokal/bass), Rully (vokal/gitar), Iwan (gitar), Herman (gitar), dan Irwan (drum) itu terakhir melepas mini album atau EP bertajuk Kita adalah Mereka pada 2024.

Kini, Aftersunset pun melanjutkan kisah dengan karya yang lebih matang dan personal lewat album Tentang Wanita.

Tahun ini, menjadi fase produktif yang luar biasa bagi band yang menginjak usia dua dekade itu.

Aftersunset berkolaborasi dengan Ray Shareza pada Maret 2025 lalu. Kemudian, single ‘Aku Takut’ bersama Bobby NH di Juni 2025, serta ‘Dan Rahasia' yang menandai warna baru bersama Mesinwaktu Record.

Maufri Satria selaku produser mengatakan, album penuh Tentang Wanita ini berisikan 21 lagu yang menyorot sisi perempuan, seperti kelembutan, kekuatan, kerumitan, dan penuh misteri.