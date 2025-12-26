Agak Laen: Menyala Pantiku! Akhirnya Lampaui Kesuksesan Film Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Film komedi, Agak Laen: Menyala Pantiku! berhasil memecahkan rekor pada momen libur Natal dan tahun baru.

Kini, film persembahan Imajinari itu sukses melewati perolehan penonton film pertamanya, Agak Laen, dalam waktu kurang dari sebulan.

Hingga pukul 13:00 WIB, Kamis, 25 Desember 2025 film Agak Laen: Menyala Pantiku! sudah meraih 9.150.000 lebih penonton.

Dengan jumlah perolehan penonton tersebut, film Agak Laen: Menyala Pantiku! pun menjadi Top 3 Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa. Sementara film pertamanya, Agak Laen kini bergeser menjadi Top 4 Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa.

“Selama ini saya selalu bilang kalau mustahil bisa 9 juta lagi, ternyata saya salah. Kalkulator saya beda sama kalkulator Tuhan. Mustahil buat saya, ternyata hal kecil buat Tuhan. Bahkan, kini bisa melewati film pertamanya. Terima kasih untuk teman-teman penonton yang sudah menemani perjalanan film Agak Laen: Menyala Pantiku!" kata penulis dan sutradara Muhadkly Acho.

“Terharu sekali melihat antusiasme dari penonton Indonesia yang sudah ikut meramaikan film Agak Laen: Menyala Pantiku! Terima kasih teman-teman penonton, ternyata nyala api untuk film ini masih sangat membara, dan berkat dukungan penonton film kami masih tayang sampai hari ini. Buat yang belum, gaskan mumpung liburan," tambah produser Ernest Prakasa.

Beberapa waktu sebelumnya, Para Ketua kwartet Agak Laen: Bene Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga sempat mencari ide nazar ke warganet, jika kelak film Agak Laen: Menyala Pantiku! melewati jumlah penonton film pertamanya.

“Kalau melewati film pertama, kami ngapain? Pertanyaan itu sempat kami lempar ke netizen. Jadi sekarang kami lagi baca-bacain usul dari netizen, dan nanti akan kami umumkan apa yang akan dilakukan,” tambah Indra Jegel.