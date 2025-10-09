Agak Laen: Menyala Pantiku! Bukan Sekadar Komedi

jpnn.com, JAKARTA - Komedian, Bene Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga akan kembali beraksi dalam film terbaru yang berjudul Agak Laen: Menyala Pantiku!.

Film persembahan Imajinari itu bukanlah prekuel, bukan pula sekuel, melainkan cerita baru dari sutradara Muhadkly Acho serta duo produser Ernest Prakasa dan Dipa Andika.

Setelah sukses mega blockbuster 9 juta lebih penonton pada film pertamanya dan berhasil mendapatkan Piala Antemas di FFI 2024, kuartet Agak Laen kini akan memberikan sajian hiburan lengkap yang merefleksikan realita sosial yang terjadi di Indonesia dalam balutan komedi dan drama yang pecah!

Melalui official trailer yang dirilis, Agak Laen: Menyala Pantiku! memperlihatkan sebuah kekonyolan Bene, Boris, Jegel, dan Oki. Memerankan detektif yang kariernya berada di ujung tanduk, keempatnya harus bekerja sama untuk membongkar sebuah kasus kriminal besar yang rahasianya tersembunyi di sebuah panti jompo.

Dalam aksi penyamaran, kuartet Agak Laen tidak hanya menemukan petunjuk kasus yang kian terungkap, namun juga dunia baru yang belum pernah didapatkan.

Kekuatan komedi dalam film Agak Laen: Menyala Pantiku! tidak hanya ditemukan dari kuartet Agak Laen, namun juga para ansambelnya yang begitu kuat.

Selain Bene Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga, Agak Laen: Menyala Pantiku! juga dimeriahkan jajaran komika berbakat seperti di antaranya Gita Bhebhita, Boah Sartika, dan Priska Baru Segu.

Tidak hanya itu, lapisan drama film juga didukung oleh jajaran aktor ternama seperti Tissa Biani, Ayushita, Jajang C Noer, Egi Fedly, Tika Panggabean, Ariyo Wahab, dan Surya Saputra. Film itu juga turut dibintangi komedian senior Jarwo Kwat, serta aktor kawakan Malaysia Chew Kin Wah.