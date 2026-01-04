Agak Laen: Menyala Pantiku! Jadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa

jpnn.com, JAKARTA - Film komedi, Agak Laen: Menyala Pantiku! resmi menjadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa.

Karya persembahan Imajinari itu berhasil meraih 10,250,000 lebih penonton dalam 37 hari.

Kini, film Agak Laen: Menyala Pantiku! berhasil menggeser film animasi JUMBO yang sebelumnya menjadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa.

Jarak pemecahan rekor tersebut hanya terpaut sekitar enam bulan. Sebelumnya, untuk memecahkan rekor Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa membutuhkan waktu sekitar 3 tahun, saat JUMBO (2025) menggeser film KKN Di Desa Penari (2022).

Film Agak Laen: Menyala Pantiku! juga menjadi film Indonesia ketiga yang berhasil meraih perolehan 10 juta lebih penonton setelah JUMBO (2025) dan KKN Di Desa Penari (2022).

Agak Laen: Menyala Pantiku! juga turut mendongkrak angka kumulatif perolehan penonton film Indonesia sepanjang 2025 yang kini telah menyentuh angka 80 juta lebih.

“Terima kasih juga untuk seluruh penonton yang telah mendukung film ini untuk bisa terus berjalan hingga akhirnya mencapai titik ini, sebagai Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa. Filmnya masih bisa ditonton di bioskop, dan semoga menjadi hiburan bagi warga pada tahun baru 2026,” ungkap penulis dan sutradara Muhadkly Acho.

"Target awalku yang kugaransi ya 1,1 juta penonton. Naik sedikit dari target di film pertama. Namun ternyata capaian yang diraih Agak Laen: Menyala Pantiku! tinggi sekali. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua orang yang terlibat dan orang yang nonton, terima kasih! Sebentar lagi, kita jumpa di tiga kota dengan penonton terbanyak ya," sambung Indra Jegel mewakili kuartet Agak Laen.