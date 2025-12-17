Agak Laen: Menyala Pantiku! Tembus 7,5 Juta Penonton dan Galang Donasi untuk Sumatera

jpnn.com, JAKARTA - Setelah 18 hari tayang di bioskop Indonesia, film komedi persembahan Imajinari, Agak Laen: Menyala Pantiku! kini berhasil meraih 7,5 juta penonton.

Jumlah 7,5 juta penonton film Agak Laen: Menyala Pantiku! pun diraih dalam kurun waktu yang lebih cepat dibanding film pertamanya, Agak Laen.

Pada film pertamanya, saat film memasuki 18 hari tayang di bioskop, baru memasuki capaian 6 juta penonton. Sementara untuk film keduanya, dengan waktu yang sama telah mencapai 7,5 juta penonton.

“Terima kasih untuk 7,5 juta lebih penonton film Agak Laen: Menyala Pantiku! Rasa syukur kami bukan hanya untuk teman-teman yang memuji, tapi juga mengkritik. Senang bisa membuat penonton tertawa, capaian ini sungguh di luar nalar,” kata produser Ernest Prakasa.

“Terima kasih banyak para penonton yang sudah menjadi saksi petaka-petaka yang berawal dari ide ‘busuk’ Indra Jegel. Datanglah, rayakan hidupmu bersama karya kami di ruang-ruang gelap bioskop dengan gelak tawa yang tak henti-henti,” ujar penulis dan sutradara Muhadkly Acho.

Sebelumnya, sebagai bentuk rasa syukur pencapaian 7 juta penonton, film Agak Laen: Menyala Pantiku! bersama kwartet Agak Laen: Bene Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga pun menggalang dana untuk masyarakat Sumatra yang masih terdampak banjir bandang sejak beberapa waktu lalu.

Penggalangan dana juga sebagai bentuk empati dari seluruh keluarga film Agak Laen: Menyala Pantiku! bersama rumah produksi Imajinari, dan anggota kwartet Agak Laen yang memiliki ikatan batin dengan Sumatra.

Pada Minggu, 14 Desember 2025, kwartet Agak Laen bersama keluarga Imajinari dan film Agak Laen: Menyala Pantiku! pun berkeliling di area CFD Jakarta.