Agar Perjalanan Mudik Lebaran Aman, Ini Waktu yang Tepat Servis Mobil
jpnn.com, JAKARTA - Mudik lebaran menggunakan kendaraan pribadi seharusnya disiapkan terlebih dahulu, salah satu dilakukan servis berkala.
Hal itu dilakukan agar menghindari kendala saat di perjalanan.
Namun, banyak masyarakat yang melakukan servis mobil mepet mendekati lebaran.
Padahal itu tidak disarankan, mengingat menjelang mudik hampir seluruh bengkel dipadati kendaraan untuk melakukan perbaikan.
Pakar Otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu menganjurkan pengemudi untuk melakukan servis kendaraan setidaknya 1–2 minggu sebelum keberangkatan mudik Lebaran.
Menurutnya, hal tersebut krusial untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan serta lebih leluasa bagi bengkel untuk mendeteksi masalah, mengganti komponen.
"Paling ideal di rentang satu dua minggu, supaya bengkel masih punya waktu menemukan masalah, mengganti part, dan kita masih sempat mencoba kendaraan lagi setelah servis," kata dia dihubungi dari Jakarta, Senin.
Yannes menekankan, memeriksa hal dasar pada aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama, salah satunya tekanan udara pada ban.
