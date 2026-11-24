jpnn.com - Bayangkan sedang asyik mengecek prakiraan cuaca lewat asisten kecerdasan buatan (AI), tiba-tiba layar ponsel Anda memunculkan rincian saldo rekening bank—milik orang lain.

Pengalaman ganjil sekaligus bikin merinding itu benar-benar dialami oleh sejumlah karyawan Meta.

Mereka mengeluhkan ulah agen AI - Muse yang kedapatan mencampuradukkan riwayat percakapan antarpengguna, dan membocorkan data pribadi yang sensitif.

Kejanggalan ini terungkap dari keluhan internal para pekerja.

Muse dilaporkan mendadak melontarkan pesan acak mulai dari urusan pengasuhan anak, saran karier, rincian pesanan belanja yang tak pernah dibuat, hingga isi tabungan orang asing.

Salah seorang karyawan menceritakan momen saat ia hanya bertanya soal cuaca dan jadwal pasang surut air laut.

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Di tengah obrolan ringan itu, Muse tiba-tiba menyela dengan informasi finansial yang sama sekali bukan miliknya.

"Ngomong-ngomong, dua pembaruan bank: saldo Capital One Anda sebesar 2.722,58 dolar AS, saldo Charles Schwab Anda sebesar 5.899,57 dolar AS," tulis asisten AI tersebut.