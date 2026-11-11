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Agen AI Muse Hadir di Apple Watch

Agen AI Muse Hadir di Apple Watch
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Agen AI Meta-Muse. Foto: ios

jpnn.com - Kini, kecerdasan buatan Meta tak lagi cuma bersarang di dalam ponsel pintar. Melalui pembaruan aplikasi Muse versi iOS, Meta meluncurkan dukungannya untuk Apple Watch.

Artinya, Anda bisa menyapa dan menggunakan agen AI ini langsung dari pergelangan tangan.

Lewat layar kecil di pergelangan, pengguna bisa membalas pesan teks, mendiktekan perintah suara, hingga melakukan panggilan telepon ke layanan Muse.

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Semuanya dirancang serba cepat—Meta, bahkan menyematkan fitur khusus di layar utama agar aplikasi bisa diakses hanya dengan satu kali ketukan.

Menariknya, antarmuka aplikasi di jam tangan ini dihiasi karakter mirip yeti yang menjadi maskot utama Muse.

Bahasa visualnya mengingatkan pada Muse Charm, perangkat pendamping yang sempat diperkenalkan Meta pada September lalu.

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Muse sendiri disiapkan sebagai asisten personal yang siap membantu membereskan berbagai urusan harian.

Selain hadir dalam versi jam tangan dan aplikasi mandiri, layanan kecerdasan buatan ini juga terus ditanamkan ke dalam ekosistem Meta lainnya, seperti Instagram dan Facebook. (macrumors/jpnn)


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Melalui pembaruan aplikasi Muse versi iOS, Meta meluncurkan dukungannya untuk Apple Watch.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

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